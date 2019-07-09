Суицид в севастопольской больнице

9 июля 2019     9
Суицид в севастопольской больнице

В одной из севастопольских больниц пациент покончил с собой. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды-Крым».

33-летний севастополец лежал в отделении хирургии с поражением головного мозга из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Сосед по палате рассказал, что жена пришла проведать пациента, и после ее посещения он стал нервничать, разговаривать с собой. А после и вовсе наложил на себя руки.

До этого сотрудники больницы не обнаружили никаких психических отклонений у пациента. После происшествия медики сделали срочную операцию пострадавшему, но через десять минут он скончался.

Источник: Портал Информер

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