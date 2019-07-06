Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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Супруги жестоко изнасиловали свою двухлетнюю дочь
Источник: Портал Информер
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В каких регионах России чаще всего разводятся?
Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь-апрель 2019 года. Об этом рассказал Росстат. Больше всего …
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Севастополь будет экспортировать в Китай вино и информационные технологии
А севастопольским бизнесменам предложат выкупать землю из аренды за 5% кадастровой стоимости. Соответствующий законопроект разрабатывают местные власти. Об этом говорили …
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Зеленский назвал единственный способ остановить «Северный поток-2»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом продолжение строительства газопровода …
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Женская сборная России по волейболу победила Мексику на Универсиаде
Женская сборная России по волейболу обыграла Мексику во втором туре группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе. ©pixabay.com …