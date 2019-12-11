Сурков о словах Авакова: фантазии пьяного человека

11 декабря 2019     16
Сурков о словах Авакова: фантазии пьяного человека

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал сообщение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы случился “нервный срыв” во время переговоров “нормандской четверки”. Об этом он рассказал изданию “Коммерсантъ”.

“Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом.

Он говорит, что его — цитирую — “близко НЕ подпустили” к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров “нормандской четверки”. “Померольчик”, по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного”, – рассказал Сурков.

Арсен Аваков

Напомним, по словам Авакова, Владислав Сурков был в гневе, потому что Украина отказалась разводить войска по всей линии фронта.

“У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: “мы так не договаривались”. Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда”, – заявил он.



Среда, 11 декабря 2019 г. 487

Источник: Портал Информер

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