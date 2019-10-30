Схема реконструкции Большой Морской в Севастополе

30 октября 2019     19
Схема реконструкции Большой Морской в Севастополе

В Севастополе начинается  реконструкция Большой Морской. На сегодняшний день обустраивается строительный городок вблизи пл. Ушакова, на участке от ул. Гоголя до ул. Шмидта.

В ближайшее время появится ограждение на протяжении всего участка ул. Большая Морская по правой стороне от пл. Лазарева вблизи дома по ул. Большая Морская, д. 3 до пл. Ушакова вблизи дома по ул. Большая Морская, д. 43.

Обустройство строительного городка на пл. Лазарева запланировано в ближайшие выходные.

Проектом благоустройства предусмотрено озеленение, замена всех сетей, обустройство ливневой канализации, создание зон отдыха. Важно, что при реконструкции будет сохранен исторический облик центральной улицы.

На первом этапе будут проводиться работы по замене инженерных сетей.

Ранее вопросы реконструкции уже несколько раз обсуждали с жителями, по просьбам севастопольцев проект видоизменен на 40 %. Также создан Наблюдательный совет, который проконтролирует работы на всех этапах.

Работы планируют завершить весной следующего года.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии
Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии

Депутаты Феодосийского городского совета единогласно назначили главой администрации города Сергея Бовтуненко. Об этом Крыминформу сообщила председатель Феодосийского горсовета Анжела Сердюкова. «Конкурс состоялся. …


СКР расследует убийство 214 крымских детей в 1942 году
СКР расследует убийство 214 крымских детей в 1942 году

СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства 214 детей, во время войны эвакуированных из Симферополя в город Ейск, сообщается …


С 1 ноября меняется график работы Херсонеса
С 1 ноября меняется график работы Херсонеса

С 1 ноября музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по новому графику, сообщили в пресс-службе организации. Территория Херсонеса будет открыта с …


В Подмосковье начали бесплатно выдавать клобазам для больных детей
В Подмосковье начали бесплатно выдавать клобазам для больных детей

21:20 В Московской области начали бесплатно выдавать клобазам для детей, больных эпилепсией. Об этом сообщает телеканал «360». АГН «Москва» Заместитель …


Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе
Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал политику украинского коллеги Владимира Зеленского в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам главы государства, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты