Схема реконструкции Большой Морской в Севастополе

В Севастополе начинается реконструкция Большой Морской. На сегодняшний день обустраивается строительный городок вблизи пл. Ушакова, на участке от ул. Гоголя до ул. Шмидта.

В ближайшее время появится ограждение на протяжении всего участка ул. Большая Морская по правой стороне от пл. Лазарева вблизи дома по ул. Большая Морская, д. 3 до пл. Ушакова вблизи дома по ул. Большая Морская, д. 43.

Обустройство строительного городка на пл. Лазарева запланировано в ближайшие выходные.

Проектом благоустройства предусмотрено озеленение, замена всех сетей, обустройство ливневой канализации, создание зон отдыха. Важно, что при реконструкции будет сохранен исторический облик центральной улицы.

На первом этапе будут проводиться работы по замене инженерных сетей.

Ранее вопросы реконструкции уже несколько раз обсуждали с жителями, по просьбам севастопольцев проект видоизменен на 40 %. Также создан Наблюдательный совет, который проконтролирует работы на всех этапах.

Работы планируют завершить весной следующего года.

Источник: Портал Информер