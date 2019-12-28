США и Украина хотят ввести миротворцев ООН в Донбасс

В Донбасс стоило бы ввести международных миротворцев в рамках возвращения Украине контроля над регионом. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью украинскому порталу ZN.UA.

В своих словах дипломат исходил из того, что в Донбассе присутствуют российские силы, которые должны оттуда уйти. Он отметил, что такой вариант уже обсуждался на Украине, и его предшественник Курт Волкер работал, пытаясь этого добиться. Он указал на то что в Киеве недавно вновь захотели такого решения проблемы.«Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним», — заявил Тейлор.

Описывая возможную отправку миротворческой миссии, он отметил, что ее должен утвердить Совет Безопасности ООН, а международная общественность — профинансировать ее.

«Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить», — заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что хороших отношений России с ЕС и США не будет, пока «проблема Донбасса и Крыма» не будет разрешена.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 1069

Источник: Портал Информер