США обвинили Россию во вмешательстве в выборы на Украине

29 июля 2019     24
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы на Украине

Национальный демократический институт США обвинил Россию во вмешательстве в выборы нового созыва Верховной рады Украины. Об этом сообщает телеканал RT.

«Продолжаются оккупация Россией Крыма, контроль над территорией на востоке Украины и другие проявления гибридной войны, нацеленной на подрыв демократических и европейских стремлений Украины. Ключевую роль играют дезинформационные кампании и другие действия, направленные на разжигание розни и дестабилизацию», – говорится в докладе организации.

Авторы утверждают, что якобы российская «дезинформация» затрудняла доступ украинским избирателям к достоверным данным об избирательном процессе.

Мол, пророссийские СМИ создавали образ украинских властей как военных агрессоров на Донбассе, что и «сбивало с толку» избирателей.

Работу представителей института финансировало подведомственное Госдепартаменту Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого в 2012 году признана нежелательной на территории России, и приостановлена.

Агентство, заявляющее, что оказывает исключительно помощь в гуманитарной сфере, было неоднократно замечено за финансированием организаций, преследующих политические цели.

21 июля состоялись выборы в Верховную раду. Первое место получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», кроме нее в новом созыве Рады будут еще четыре партии.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 422

Источник: Портал Информер

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