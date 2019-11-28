США пытаются усилиться в Черном море

28 ноября 2019     24
США пытаются усилиться в Черном море

Болгария разрешила НАТО использовать черноморский порт Варну для координации действий флота Альянса. Соглашение о создании в Варне координационного центра было подписано в Белом доме 25 ноября Дональдом Трампом и президентом Болгарии Бойко Борисовым

Болгария также согласилась увеличивать расходы на оборону для модернизации вооруженных сил, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. В Софии хотят довести военные расходы до 2% от ВВП страны.

Двухпроцентный порог будет преодолен уже в этом году после покупки у США истребителей F-16.

Эта сделка является частью крупнейшей закупки военной техники со времен падения коммунизма в начале девяностых годов прошлого столетия, оцениваемой в 1,67 млрд долларов. Кроме американских истребителей, она включает запчасти, амуницию и подготовку летчиков в США.

Болгария получит 8 истребителей F-16 в 2023-24 гг. Они заменят устаревшие советские истребители МиГ-29, стоящие до сих пор на вооружении ВВС Болгарии.

НАТО укрепляет восточный фланг – Восточную Европу, включая Черное море. В этом году НАТО уже провела военные учения в Черном море с участием более 20 военных и вспомогательных кораблей Румынии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

В прошлом месяце был опубликован доклад RAND Corporation о стратегии сдерживания России в Черном море. Для этого предлагается разместить в Болгарии и Румынии системы ПВО и береговые ракетные комплексы, а также продолжить помогать Украине и Грузии. Большое внимание сейчас в Вашингтоне уделяют Болгарии.

«Ситуация с безопасностью в Черном море вызывает опасения — Соединенные Штаты приветствуют предложение Болгарии о создании координационного центра в Варне в поддержку инициативы НАТО адаптированного присутствия», –  говорится в совместном заявлении, составленном после встречи Трампа и Борисова по итогам переговоров. 

В заявлении также говорится о проведении встреч на высоком уровне между представителями США и Болгарии для обсуждения дальнейших вопросов военного сотрудничества на море.

На берегах Черного моря находятся три члена НАТО: Болгария, Румыния и Турция. Кроме них, черноморскими государствами являются Россия, Украина и Грузия. Киев и Тбилиси стремятся вступить в НАТО.

В Вашингтоне понимают стратегическую важность региона и уделяют ему повышенное внимание. В октябре президент Трамп принимал в Белом доме румынского президента Клауса Йоханниса. Эта встреча так же, как встреча с Бойко Борисовым, является частью целой серии переговоров руководства США с лидерами Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и Австрию.

США утверждают, что радеют за энергетическую безопасность Болгарии, хотят избавить Софию от энергетической зависимости от России. Речь идет об экспорте не только природного газа, но и ядерного топлива, говорится в совместном заявлении президентов США и Болгарии.

Единственная атомная станция Болгарии находится в городе Козлодуй. Она работает на ядерном топливе, поставляемом Россией. Болгария также закупает у России львиную долю нефти и газа. Вашингтон обещает отправить в Болгарию «техническую команду» для изучения возможности сотрудничества в энергетической сфере, включая атомную энергетику.

«Соединенные Штаты и Болгария планируют работать сообща над усилением энергетической безопасности Болгарии- Это предполагается сделать в том числе и через поставки ядерного топлива для АЭС Козлодуй», – говорится в заявлении Трампа и Борисова.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Ветеранские организации Севастополя ждут ответа от врио губернатора Развожаева
Ветеранские организации Севастополя ждут ответа от врио губернатора Развожаева

Общественность Севастополя, так и не воплотившаяся в единый центр общественных мнений в лице Общественной палаты, всё же имеет разрозненное, но …


В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской
В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской

В Кемерове искусственную ель за 18 миллионов рублей купили из-за плохого состояния предыдущего дерева, прослужившего городу 11 лет. Новое оборудовано современной электроникой — оно …


Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики
Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики

Офицерам военно-морского флота вернут кортики в феврале следующего года. Об этом сегодня заявил сенатор Валерий Куликов во время приема граждан. …


Ремонт после ремонта: сотрудники горхоза заставят строителей снова белить стены в подъездах
Ремонт после ремонта: сотрудники горхоза заставят строителей снова белить стены в подъездах

Непарадные парадные. Сотрудники департамента городского хозяйства проинспектировали дома, где недавно завершили ремонт подъездов. Они пришли к выводу, что по некоторым …


СМИ: Болельщик «Зенита» приговорён к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа
СМИ: Болельщик «Зенита» приговорён к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа

14:18 Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой по представителю силовых структур РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты