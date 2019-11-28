США пытаются усилиться в Черном море

Болгария разрешила НАТО использовать черноморский порт Варну для координации действий флота Альянса. Соглашение о создании в Варне координационного центра было подписано в Белом доме 25 ноября Дональдом Трампом и президентом Болгарии Бойко Борисовым.

Болгария также согласилась увеличивать расходы на оборону для модернизации вооруженных сил, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. В Софии хотят довести военные расходы до 2% от ВВП страны.

Двухпроцентный порог будет преодолен уже в этом году после покупки у США истребителей F-16.

Эта сделка является частью крупнейшей закупки военной техники со времен падения коммунизма в начале девяностых годов прошлого столетия, оцениваемой в 1,67 млрд долларов. Кроме американских истребителей, она включает запчасти, амуницию и подготовку летчиков в США.

Болгария получит 8 истребителей F-16 в 2023-24 гг. Они заменят устаревшие советские истребители МиГ-29, стоящие до сих пор на вооружении ВВС Болгарии.

НАТО укрепляет восточный фланг – Восточную Европу, включая Черное море. В этом году НАТО уже провела военные учения в Черном море с участием более 20 военных и вспомогательных кораблей Румынии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

В прошлом месяце был опубликован доклад RAND Corporation о стратегии сдерживания России в Черном море. Для этого предлагается разместить в Болгарии и Румынии системы ПВО и береговые ракетные комплексы, а также продолжить помогать Украине и Грузии. Большое внимание сейчас в Вашингтоне уделяют Болгарии.

«Ситуация с безопасностью в Черном море вызывает опасения — Соединенные Штаты приветствуют предложение Болгарии о создании координационного центра в Варне в поддержку инициативы НАТО адаптированного присутствия», – говорится в совместном заявлении, составленном после встречи Трампа и Борисова по итогам переговоров.

В заявлении также говорится о проведении встреч на высоком уровне между представителями США и Болгарии для обсуждения дальнейших вопросов военного сотрудничества на море.

На берегах Черного моря находятся три члена НАТО: Болгария, Румыния и Турция. Кроме них, черноморскими государствами являются Россия, Украина и Грузия. Киев и Тбилиси стремятся вступить в НАТО.

В Вашингтоне понимают стратегическую важность региона и уделяют ему повышенное внимание. В октябре президент Трамп принимал в Белом доме румынского президента Клауса Йоханниса. Эта встреча так же, как встреча с Бойко Борисовым, является частью целой серии переговоров руководства США с лидерами Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и Австрию.

США утверждают, что радеют за энергетическую безопасность Болгарии, хотят избавить Софию от энергетической зависимости от России. Речь идет об экспорте не только природного газа, но и ядерного топлива, говорится в совместном заявлении президентов США и Болгарии.

Единственная атомная станция Болгарии находится в городе Козлодуй. Она работает на ядерном топливе, поставляемом Россией. Болгария также закупает у России львиную долю нефти и газа. Вашингтон обещает отправить в Болгарию «техническую команду» для изучения возможности сотрудничества в энергетической сфере, включая атомную энергетику.

«Соединенные Штаты и Болгария планируют работать сообща над усилением энергетической безопасности Болгарии- Это предполагается сделать в том числе и через поставки ядерного топлива для АЭС Козлодуй», – говорится в заявлении Трампа и Борисова.

Источник: Портал Информер