США хотят провести второй референдум в Крыму

6 июня 2019     18
США хотят провести второй референдум в Крыму

Власти США заявляли, что результаты референдума по присоединению Крыма к России были объективными, однако просили провести еще один референдум. Об этом РБК рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: Портал Информер

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