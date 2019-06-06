США хотят провести второй референдум в Крыму

Власти США заявляли, что результаты референдума по присоединению Крыма к России были объективными, однако просили провести еще один референдум. Об этом РБК рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник: Портал Информер
Власти США заявляли, что результаты референдума по присоединению Крыма к России были объективными, однако просили провести еще один референдум. Об этом РБК рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник: Портал Информер
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