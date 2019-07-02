Сын депутата-чалистки Татьяны Щербаковой отказался служить в российской армии по политическим убеждениям? (ДОКУМЕНТЫ)

2 июля 2019     25
Сын депутата-чалистки Татьяны Щербаковой отказался служить в российской армии по политическим убеждениям? (ДОКУМЕНТЫ)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина, отказавшегося служить в вооруженных силах России.

Получив повестку в военкомат, парень заявил представителям военкомата, что не собирается служить в армии РФ по политическим убеждениям.

Именно так он это сформулировал или по-другому, доподлинно неизвестно, но в документах о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы) стоит пометка «по политическим мотивам».



Пикантность этой ситуации в том, что один из родителей уклониста может являться действующим депутатом Законодательного собрания Севастополя Татьяной Щербаковой, которая входит в фракцию «Единой России», от той же партии власти собирается баллотироваться на новый срок.

Влиятельные родители попытались скандал с сыном замять: теперь парень претендует на альтернативную гражданскую службу. 

Но отвечать в суде все равно придется: поскольку вину он свою признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке, возможно, отделается штрафом.

Источник: Портал Информер

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