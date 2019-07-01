Сын чиновника 14 раз ходил в туалет во время сдачи ЕГЭ

1 июля 2019     29
Сын чиновника 14 раз ходил в туалет во время сдачи ЕГЭ

Сын начальника отдела образования Алексеевского района Татарстана во время ЕГЭ выходил из аудитории в туалет 9-14 раз. Об этом рассказала глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана Наталья Гречанникова.

«Этот ребенок выходил из аудитории по разным данным от 9 до 14 раз во время экзамена. Было заседание президиума ГЭК во главе с министром образования Татарстана. Главе района направлено представление», — рассказала Гречанинова СМИ.

Она отметила, что администрация района была уведомлена о том, что ее включили в так называемую «группу риска», в которую вошли муниципалитеты, в которых могли помогать выпускникам с выполнением заданий.

Источник: Портал Информер

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