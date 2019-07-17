С Днем авиации Военно-морского флота!

17 июля 2019     17
С Днем авиации Военно-морского флота!

Сегодня мы чествуем людей сильных духом, мастеров летной службы высокого класса.

Тех, кого по праву называют асами, тех, кто поднимается в воздух, выполняя важную государственную задачу по прикрытию нашего флота, защите морских рубежей Родины. 

Поздравляю всех, кто служит в морской авиации, ветеранов, с профессиональным праздником! 

Для Севастополя это особенный праздник. В посёлке Кача базируется 318-й отдельный авиационный полк Черноморского флота. И в этом году полк отметил 101 год со дня основания. 

Пусть любовь к делу, которому вы посвятили свою жизнь, никогда не покинет вас. А поддержка близких, восхищение и благодарность людей даёт силы для ежедневного решения сложных задач.  Крепкого вам здоровья и благополучия!

Врио губернатора Севастополя

Михаил Развожаев

Источник: Портал Информер

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