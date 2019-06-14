С Днём города, севастопольцы!

Уважаемые севастопольцы!
Поздравляю вас с 236-й годовщиной со дня основания города-героя Севастополя!
За свою историю легендарному Севастополю не раз приходилось демонстрировать врагам свой неприступный характер. Проходя через все испытания, город-герой всегда оставался верен России.
Пять лет назад Севастополь вернулся на Родину. Это стало возможным только благодаря народному единству и вере людей в свою страну и свой город. Сегодня с Россией и нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным связаны ожидания позитивных перемен, уверенность в завтрашнем дне.
В летопись Российского государства мы вписываем новые страницы истории Севастополя. Город-герой меняется: мы строим новые детские сады и школы, парки и дороги, театры и инновационные центры, возрождаем промышленные и аграрные производства.
Опираясь на богатейшее наследие, объединяя усилия сотен тысяч людей, горожанам по плечу приумножить славу и величие Севастополя, создать условия для его успешного развития. И мы уверены: так и будет!
В день рождения нашего любимого города желаю всем вам мира, крепкого здоровья и долголетия, благополучия и новых достижений на благо России и Севастополя!
Губернатор Севастополя
Дмитрий Овсянников–>
Источник: Портал Информер
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