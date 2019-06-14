С Днём города, севастопольцы!

14 июня 2019     19
С Днём города, севастопольцы!

Уважаемые севастопольцы!

Поздравляю вас с 236-й годовщиной со дня основания города-героя Севастополя!

За свою историю легендарному Севастополю не раз приходилось демонстрировать врагам свой неприступный характер. Проходя через все испытания, город-герой всегда оставался верен России.

Пять лет назад Севастополь вернулся на Родину. Это стало возможным только благодаря народному единству и вере людей в свою страну и свой город. Сегодня с Россией и нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным связаны ожидания позитивных перемен, уверенность в завтрашнем дне.

В летопись Российского государства мы вписываем новые страницы истории Севастополя. Город-герой меняется: мы строим новые детские сады и школы, парки и дороги, театры и инновационные центры, возрождаем промышленные и аграрные производства.

Опираясь на богатейшее наследие, объединяя усилия сотен тысяч людей, горожанам по плечу приумножить славу и величие Севастополя, создать условия для его успешного развития. И мы уверены: так и будет!

В день рождения нашего любимого города желаю всем вам мира, крепкого здоровья и долголетия, благополучия и новых достижений на благо России и Севастополя!

Губернатор Севастополя
Дмитрий Овсянников–>

Источник: Портал Информер

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