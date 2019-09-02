С Днём знаний, севастопольцы!

2 сентября 2019     9
С Днём знаний, севастопольцы!

Вот и настал тот день, которого все с нетерпением ждали целое лето! Долгожданное первое сентября!

В моем детстве это был один из самых любимых праздников – новая и красивая форма, еще не исписанные и пахнущие типографской краской тетрадки, острые карандаши, яркий пенал и встреча с одноклассниками. Сплошная романтика, да и только… Учиться было легко и приятно – это не могло не нравиться.Сейчас все по-другому. Учеба стала чем-то сродни соревнованию – успеть, успеть и еще раз успеть. И этот бег за успеваемостью напрягает и взрослых, и детей, из которых многие родители берутся воспитывать отличников боевой и политической подготовки.

Учеба должна быть в удовольствие, а познание – желанным. Не гонитесь за оценками и полным соответствием всем требованиям, предъявляемым нынче школой. За всем не успеешь, а здоровье не купишь. Научите своего ребенка учиться, научите его получать радость от познания нового и интересного, научите своего ребенка думать. Это пожелание в полной мере можно адресовать и к учителям, и к родителям. А еще – учитесь сами, будьте примером во всем для своих детей. Это никогда не поздно начать делать.

С Днем знаний! С первым сентября!


Понедельник, 2 сентября 2019 г. 2379

Источник: Портал Информер

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