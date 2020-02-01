С днём рождения, Александр Брыжак!

Сегодня, 1 февраля, отмечает свой день рождения общественный деятель, депутат Нахимовского муниципального округа Севастополя, верный семьянин и просто замечательный человек Александр Брыжак. Редакция «ИНФОРМЕРа» от всей души поздравляет его и желает всего самого наилучшего.

В день рождения, прежде всего, желаем, чтобы всё в жизни складывалось только самым лучшим образом. Пусть всё хорошее приходит как можно чаще и оставляет только яркие и приятные воспоминания, а всё плохое быстро забывается и служит лишь уроком. Пусть успех станет неотъемлемой частью жизненного пути, а удача будет верным спутником.

Желаем всегда идти вперед с высоко поднятой головой и массой гениальных идей, никогда не останавливаться на достигнутом, добиваться высоких результатов. Чтобы желания и возможности всегда совпадали, хорошего настроения, успеха во всем, благополучия и семейного счастья! Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!

С днём рождения!

Родился и вырос в Севастополе. Женат. Совместно с супругойвоспитывает трехлетнего сынаЕго родители в 1980 году переехали из Донецка в Севастополь. Окончил среднюю школу № 49 в Гагаринском районе Севастополя. В 2002 году был призван на военную службу сроком на два года. Служил в военно-морских силах в спортивной роте. Ещё до службы в армии получил кандидата в мастера спорта по водному поло, которым начал заниматься с 10 лет. Сегодня в свободное время посещает тренировки. Александр Брыжак — директор благотворительного фонда, а также активный парламентарий, старающийся сделать жизнь

Александр Брыжак принимает граждан первый и третий четверг месяца в школе № 50 на Генерала Жидилова. Севастопольцы обращаются к нему с различными вопросами, а он берёт и делает. За безупречный труд депутат Нахимовского района награждён благодарственными письмами от руководства муниципалитета и Севастополя.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 161

Источник: Портал Информер