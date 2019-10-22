С днём рождения, Василий Михайлович!

Родился 22 октября 1947 года в городе Очакове в семье военнослужащего.
В 1972 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности «Инженер-электрик».
В 1985 году окончил высшую партийную школу, г. Киев.
С 1965 по 1979 годы работал на рабочих и инженерных должностях в строительных и проектных организациях г. Севастополя.
С 1979 по 1991 годы работал секретарем, первым секретарем Ленинского районного и городского комитетов Коммунистической партии Украины.
С 1991 по 1998 годы – заместитель директора строительного комбината г. Севастополя.
С 1983 года избирался депутатом Ленинского районного Совета города Севастополя, Севастопольского городского Совета и Верховного Совета Крыма.
С 1998 по 2002 годы — председатель Севастопольского городского Совета.
С 2002 по 2006 годы — заместитель председателя Севастопольского городского Совета.
С 2006 года – депутат Севастопольского городского Совета V-VI созыва.
Член Коммунистической партии Украины с июля 1972 года.
С 1990 года – первый секретарь Севастопольского городского комитета Компартии Украины.
С 2014 года – первый секретарь Севастопольского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации.
С 2019 года – депутат Законодательного Собрания города Севастополя II созыва, заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя.
Награды, почетные звания:
Знак за заслуги перед городом Севастополем.
Публикации:
«Роль Сталина в истории нашей Родины неоценима».
«Грызня за место у бюджетной кормушки крайне негативно сказывается на экономике города».
«Коренным образом менять ситуацию».
«КПРФ укрепляет свой авторитет».
«Красные идут в Заксобрание».
Семья:
Женат. Двое детей.
Источник: Портал Информер