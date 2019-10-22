С днём рождения, Василий Михайлович!

Родился 22 октября 1947 года в городе Очакове в семье военнослужащего.

В 1972 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности «Инженер-электрик».

В 1985 году окончил высшую партийную школу, г. Киев.

С 1965 по 1979 годы работал на рабочих и инженерных должностях в строительных и проектных организациях г. Севастополя.

С 1979 по 1991 годы работал секретарем, первым секретарем Ленинского районного и городского комитетов Коммунистической партии Украины.

С 1991 по 1998 годы – заместитель директора строительного комбината г. Севастополя.

С 1983 года избирался депутатом Ленинского районного Совета города Севастополя, Севастопольского городского Совета и Верховного Совета Крыма.

С 1998 по 2002 годы — председатель Севастопольского городского Совета.

С 2002 по 2006 годы — заместитель председателя Севастопольского городского Совета.

С 2006 года – депутат Севастопольского городского Совета V-VI созыва.

Член Коммунистической партии Украины с июля 1972 года.

С 1990 года – первый секретарь Севастопольского городского комитета Компартии Украины.

С 2014 года – первый секретарь Севастопольского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации.

С 2019 года – депутат Законодательного Собрания города Севастополя II созыва, заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя.

Награды, почетные звания:

Знак за заслуги перед городом Севастополем.

Публикации:

«Роль Сталина в истории нашей Родины неоценима».

«Грызня за место у бюджетной кормушки крайне негативно сказывается на экономике города».

«Коренным образом менять ситуацию».

«КПРФ укрепляет свой авторитет».

«Красные идут в Заксобрание».

Семья:

Женат. Двое детей.

Источник: Портал Информер