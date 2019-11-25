С днём рождения, мамочка Севастополя!

Сегодня, 25 ноября, свой день рождения празднует боевая подруга «ИНФОРМЕРа», председатель общественной организации «Севастопольские мамы», активная и влюблённая в свой родной город жительница, бесстрашная и справедливая общественница, прекрасная мама двух чудесных девочек Елена Голубева.

Коллектив зарегистрированного СМИ Севастополя «ИНФОРМЕР» в этот замечательный ноябрьский день поздравляет главную маму Севастополя и желает ей здоровья, удачи, благополучия, женского счастья, достатка, исполнения сокровенных желаний, женских радостей и жизненных сладостей! Пусть тепло и уют всегда наполняют дом, солнечный свет согревает в любую погоду, желания исполняются при одной мысли о них, а голова кружится от переизбытка восторга и энергии.

Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, а самое желанное пусть произойдет!

Желаем наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных и надёжных друзей, а также купаться во внимании близких. Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания и успехов во всём.

С днём рождения!

«Родилась и всю жизнь живу в Севастополе. Из семьи офицера Черноморского флота РФ. Папа всегда наставлял меня: «Берёшься – делай на совесть». Я приняла это руководство всерьез.

Золотая медаль в школе, диплом с отличием по специальности «Экономика и менеджмент», а когда в 2007 я создала инициативную группу, а затем возглавила общественную организацию «Севастопольские мамы», мои принципы остались неизменными.

Более 10 лет занимаюсь общественной работой в области защиты прав и интересов детей, а также севастопольских семей.

Дети-сироты, дети-инвалиды, многодетные семьи и пожилые люди всегда находят поддержку и помощь в нашей организации. Наши гуманитарные, правозащитные, экологические проекты – мало кто не слышал о них.

Мы делаем большую работу и отвечаем за ее результат. Мы – это команда из более 400 единомышленников, севастопольских мам и пап, которые любят своих детей и наш Севастополь.

Более десяти лет мы трудились, отстаивая интересы севастопольцев и маленьких, и пожилых, и взрослых, не отказывая в помощи никому. Мы выросли, теперь наша работа охватывает практически все сферы социальной жизни Севастополя», — так говорит о себе именниница.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер