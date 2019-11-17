С днём рождения, Олег Самехович!

17 ноября 2019     19
С днём рождения, Олег Самехович!

Сегодня, 17 ноября, свой день рождения отмечает целеустремленный и амбициозный севастопольский общественник Олег Самехович Гасанов.
 Творческий коллектив «ИНФОРМЕРа» поздравляет именинника с его днём и желает крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви и ярких впечатлений. Хотим пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянный круговорот позитивных событий. Чтобы окружали любимые, родные и дорогие сердцу люди, надёжные и преданные единомышленники.

Желаем всегда оставаться таким же стойким, мужественным, неравнодушным и смелым, покоряя одну вершину за другой. Чтобы не убавлялись силы и выносливость, не исчезали желания и мечты, а последующие дни приносили удовлетворение от жизни и вдохновение к свершениям.
 
С днём рождения!
 
Для справки:

Дата рождения: 17.11.1968 г.
Место проживания: г. Севастополь
Семейное положение: женат, трое детей (дочь -1992 г.р., сыновья – 2006 г.р.)
Образование: высшее экономическое, магистр. В 2001 г. Таврический институт предпринимательства и права, в 2016 г. магистратура Крымского Федерального Университета по специальности государственное управление.

Общественная деятельность:
2014 г. – координатор акции «Антимайдан» (организация акций протеста, митингов, охраны административных зданий в г. Севастополь; организация и выезды в г. Киев с целью противодействия националистическому путчу в Украине).
Участник событий «Русской весны» в составе Самообороны г. Севастополя: Принимал участие в обеспечении проведения Референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации ; учредитель и член правления РВПО «Севастопольская оборона»; член правления «Ассоциации Организаций Самообороны г. Севастополя». Член оперативного штаба г. Севастополь по преодолению последствий ЧС в связи с прекращением энергоснабжения Республики Крым и города Севастополь.
Член президиума Союза футбольных болельщиков г. Севастополь.
Член Общественного Совета при УФССП России по г. Севастополю (с августа 2016 г.)
Председатель Общественного Совета при УФНС России по г. Севастополю (с октября 2016 г.)

Награды и поощрения:
медаль Министерства Обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма» (2014 г.);
памятный знак «За 3-ю оборону Севастополя» (2014 г.); медаль «за третью оборону г. Севастополь» (2014 г.);
наградной крест «За заслуги перед казачеством России» 4 степени (2015 г.);
медаль «Россия – Крым – Севастополь» (2015г.);
медаль «Помним» (2015г.);
Ценный подарок – часы от Губернатора г. Севастополь (2015г.);
Благодарственное письмо от Губернатора г. Севастополь (май 2015г.);
нагрудный знак МЧС России “Участнику ликвидации последствий ЧС” (2016 г.)



Воскресенье, 17 ноября 2019 г. 88

Источник: Портал Информер

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