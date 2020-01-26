С днём рождения, прекрасная и активная «защитница» Севастополя!

Председатель общественной организации “Наш Севастополь”

Ольга Дронова

Сегодня, 26 января, свой день рождения празднует одна из самых активных и прекрасных женщин города, неутомимый борец за правду, председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.Пусть каждый день будет ярким, начинания – перспективными, мысли – светлыми, пожелания – искренними, мечты – реальными, настроение – замечательным, а друзья – верными! Пусть жизнь всегда освещает та самая заветная звезда. Пусть люди, встречающиеся на пути, несут добро, любовь и хорошее настроение.



Продолжайте и дальше работать на благо севастопольцев и нашего славного города. Успехов во всех делах, реализации задуманных идей, исполнения заветных желаний, любви, новых открытий, путешествий, незабываемых моментов и счастья! Желаем еще больше энергии, здоровья, желания творить и иногда вытворять!

С Днём рождения!

Оставайтесь такой же яркой, целеустремленной, грамотной, позитивной, влюблённой в Севастополь и жизнь!







Воскресенье, 26 января 2020 г. 251

Источник: Портал Информер