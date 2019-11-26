С днём рождения, Сергей Валерьевич!

Сегодня, 26 ноября, отмечает свой день рождения российский политик, глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов.

Редакция зарегистрированного СМИ Севастополя «ИНФОРМЕР» от всей души поздравляет грамотного руководителя, хозяйственника и радеющего за свой регион крымского лидера.

Пусть каждая идея воплотится в жизнь, любое дело приносит успех, каждый день будет насыщенным и плодотворным, подчиненные искренне уважают, а родные крепко любят. Пусть судьба дарит мир и благо, а всякое принятое решение будет верным и правильным.

Желаем здоровья, достатка и всех добрых благ, всегда оставаться таким же смелым и решительным, тактичным и целеустремленным, умеющим предугадывать все ситуации на два шага вперед. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда смотреть только вперед, не бояться идти на риск и быть счастливым, как в любимом деле, так и в жизни!

Новых побед, семейного благополучия и обычного человеческого счастья. Севастополь с Вами, а #КРЫМНАШ.

С днём рождения, Сергей Валерьевич!

Сергей Валерьевич Аксёнов родился в городе Бельцы (Молдавская ССР) 26 ноября 1972 года. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище (1993 год выпуска), однако диплом не получил.

В 1993—1998 годах — заместитель директора кооператива «Эллада». Занимался частным предпринимательством в сфере продуктов питания, консервации.

С октября 1998 года по март 2001 года — заместитель директора ООО «Астерикс». С апреля 2001 года — заместитель директора ООО «Фирма “Эскада”». Сам Аксёнов говоря о работе в бизнесе в 1990-е заявлял, что он занимался продуктами питания, консервацией и отправкой их за границу.

С 2008 года — член Русской общины Крыма, член общественной организации «Гражданский актив Крыма».

С 2009 года — член правления «Гражданского актива Крыма», руководимого Виталием Лазуткиным, сопредседатель Координационного совета «За русское единство в Крыму!». В этот период выступал с критикой председателя парламента Крыма Анатолия Гриценко, депутатов парламента Александра Мельника и Игоря Лукашёва, а также городского головы Симферополя Геннадия Бабенко. Аксёнов в свою очередь поддержал и назначение начальником главного управления МВД в Крыму Геннадия Москаля.

С декабря 2010 года — лидер Всекрымского общественно-политического движения «Русское единство», образованного слиянием «Русской общины Крыма» Сергея Цекова, «Гражданского актива Крыма», Всекрымского движения «Русское Единство» самого Аксёнова и ряда других организаций.

С 2010 года — депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым по многомандатному округу от «Русского единства», набравшего 4 % голосов на выборах в Верховный совет Крыма.

Сергей Аксёнов — президент Федерации греко-римской борьбы АР Крым с 2010 года.

27 февраля 2014 года — решением Верховного Совета Автономной Республики Крым назначен на должность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

2 апреля 2014 года — назначен сопредседателем крымского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

9 апреля 2014 года — введен в состав Президиума Государственного совета Российской Федерации.

14 апреля 2014 года — указом президента РФ Владимира Путина Сергей Аксенов назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Крым. В связи с этим, Госсовет республики досрочно прекратил депутатские полномочия Аксенова.

9 октября 2014 года — избран Главой Республики Крым и принял решение о совмещении должности Главы Республики Крым и Председателя Совета министров Республики Крым.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 198

Источник: Портал Информер