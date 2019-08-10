С днём рождения, Сергей Сергеевич!

10 августа отмечает свой день рождения президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Севастополя, исполнительный директор Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ), спортивный друг “ИНФОРМЕРа”, активный и целеустремлённый человек Сергей Сергеевич Кот.

В этот день мы хотим пожелать имениннику много сил, терпения и неустанного движения к заветной цели. Твёрдо верьте в себя, смело побеждайте в любой жизненной схватке, а благодаря спортивному духу, крепкому характеру и упорству в борьбе идите навстречу к победам. Пусть каждый новый день будет наполнен успехами и достижениями, удача всегда улыбается, здоровье никогда не подводит, счастье переполняет сердце, а спортивная стихия дарит силы. Желаем неиссякаемой мотивации и энергии на воплощение поставленных перед собой высот.– человек великой силы, крепкого характера, выдержки и воли. Пусть Ваше трудолюбие и упорство всегда приносят желаемый результат и выводят на более высокий уровень. Пусть ни один день в жизни не проходит зря, а вам удаётся всё и даже невозможное. Безупречного здоровья, простого человеческого счастья, фантастических подъёмов по жизненной тропе, надёжных друзей, верных единомышленников, неутомимой силы воли и непобедимого духа.

С днём рождения!





Суббота, 10 августа 2019 г. 416

Источник: Портал Информер