С днём рождения, февральский цветок!

Сегодня, 18 февраля, принимает цветы, поздравления и подарки заместитель директора по административно-хозяйственным видам деятельности ГБУК «Дворец культуры рыбаков» Татьяна Валентиновна Янгольд.

Творческий коллектив «ИНФОРМЕРа» от большого редакционного сердца поздравляет удивительную представительницу прекрасного пола, невероятно творческую и талантливую личность, многогранного, замечательного и неизменно оригинального человека, притягательную, утончённую и изящную женщину, которая в процессе своей работы каждый день вдохновляет севастопольцев, играя на самых тонких струнах души – на струнах искусства.

Татьяна Янгольд — муза для мужчин, вдохновительница для художников, поэтов и музыкантов, воплощение доброты и отзывчивости, пестрый букет самых сочных эмоций, умная и интересная собеседница, прекрасный руководитель, любящая и любимая мама и бабушка.

Она сильна духом и неповторима, грациозна и притягательна, гармонично сочетает внешнюю красоту и внутреннее совершенство, умеет очаровать с первого взгляда, покорить искренностью и расположить к себе.Желаем Татьяне Валентиновне быть окруженной теплом и светом, ласкаемой мягкой водой и теплым воздухом, постоянно пребывать в творческом поиске новых задумок и ярких идей, никогда не расставаться с вдохновением, постоянно ощущать счастье и удовольствие от жизни.

Оставайтесь всегда такой необыкновенной и удивительной женщиной, преображающей мир вокруг себя, делающей будни и выходные в Севастополе ярче и интереснее.

Спасибо Вам за то, что умело раскрашиваете дни яркими красками восхитительных цветов и превращаете в праздники.

Здоровья, успехов, достатка, неиссякаемого оптимизма, тепла и внимания близких, а также обычного человеческого счастья.

С Днём рождения, прекрасная женщина Севастополя!







Вторник, 18 февраля 2020 г. 76

Источник: Портал Информер