С днём рождения, Хирург!

19 января отмечает свой день рождения президент международного мотоклуба “Ночные волки”, верный друг редакции “ИНФОРМЕРа”, сын своего Отечества Александр Залдастанов (Хирург).

Мы желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и жизненных сил, надёжных и верных единомышленников, потрясающего чувства скорости и свиста ветра в ушах, ровных дорог и приятных ощущений, несомненных успехов и великих побед! “ИНФОРМЕР” верит, что все стремления Александра и его сплочённой команды направлены на укрепление русского духа, развитие патриотизма и воспитание молодёжи в самых лучших и добрых традициях. Продолжайте ваше дело вопреки всем преградам.



С днём рождения и Крещением Господня!



Биография:



Александр Сергеевич Залдастанов родился 19 января 1963 года в Кировограде (УССР) в семье врачей. Мать, Любовь Васильевна, — врач-реаниматолог. Его старшая сестра Анастасия — также врач, работает за рубежом.

По одним данным, в 1984 году он окончил 3-й Московский медицинский институт и ординатуру, по другим сведениям, в 21 год обучение в медицинском институте не завершил.

В дальнейшем Залдастанов ушёл из медицины и больше нигде не работал (известно лишь о его деятельности в клубе).В свободное от учёбы и работы время занимался мотоделом, получив прозвище “Хирург”.



В 1983 году купил свой первый мотоцикл – чехословацкую “Яву”. Постепенно вокруг него объединялись единомышленники. Так появилась “Хирургия” – молодёжная байк-группировка с репутацией хулиганов из-за ночных уличных мотопробегов с шумом от мощных мотоциклов без глушителей.



В настоящее время он активно двигает в России тему патриотизма, проявляет преданность и любовь к своему Отечеству, народу и богатой истории.



Лидер мотоклуба “Ночные волки” Александр Залдастанов (Хирург) снял свой фильм “Русский реактор”, который назвал летописью русской судьбы ушедшего столетия.





Байкеры начали съёмки прошлым летом, а премьеру показали в четвертую годовщину референдума в Крыму. В фильме рассказывается о событиях от Октябрьской революции и до нашего времени.

В каждом эпизоде продемонстрированы трудности и горе русских людей, которые несмотря ни на что находили силы жить дальше и добиваться поставленных целей на благо Отечества. По словам Хирурга, “реактор” – это энергия и русский дух.



В фильме есть хроники и записи байк-шоу, но большая часть снималась в последние 7 месяцев. Здесь нет компьютерной графики – всё вживую. Участие в съёмках принимали не только крымчане и севастопольцы, но и животные.

Сцены фильма снимали на горе Госфорта в Севастополе. Трюки ставил вице-президент ассоциации каскадеров России Сергей Воробьёв. Главный байкер страны верит, что после просмотра фильма россияне не только будут ещё больше гордиться своей страной, но и станут вносить вклад в светлое будущее России.



“Русский реактор” транслировали не только в разных городах Крыма, но и материковой России. Ежегодно на горе Гасфорта проводит Байк-шоу и другие патриотические мероприятия.



Награды:







В 2013 году Залдастанов был награждён орденом Почёта за “активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников Отечества”;

В апреле 2014 года отмечен медалью “За возвращение Крыма” — “за активную патриотическую позицию и поддержку граждан Крыма в их самоопределении”;

В марте 2016 был удостоен знака МВД по Чеченской Республике “За отличие в борьбе против терроризма” — “за огромный вклад в развитие межнациональных отношений, патриотическое воспитание молодёжи, а также противодействие экстремизму и терроризму”.







Воскресенье, 19 января 2020 г. 1297

Источник: Портал Информер