С Днём строителя, созидатели!

Более полувека в России во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Этот профессиональный праздник был установлен на основании вышедшего 6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»».

Известно, человек строит и созидает с самого начала создания общества.

Строители – люди самой мирной и созидательной профессии. Они возводят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения, позволяя тем самым сохранить для наших потомков то, что было создано их отцами и дедами.

В теплые августовские дни во многих городах России проходят торжественные встречи строителей, устраиваются концерты, чествования строителей-ветеранов. Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. И, пожалуй, самая приятная из них – это сдача новых объектов. Сегодня ни один День строителя не обходится без открытия новых школ, больниц, мостов и жилых домов. В последние годы строительство на территории Российской Федерации достигло невиданных ранее темпов своего развития.

В преддверии Дня строителя уважаемые работники строительной отрасли Севастополя рассказали свои истории из жизни.

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Суббота, 10 августа 2019 г. 1160

Источник: Портал Информер