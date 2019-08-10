С Днём строителя, созидатели!

10 августа 2019     31
С Днём строителя, созидатели!

Более полувека в России во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Этот профессиональный праздник был установлен на основании вышедшего 6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»».

Известно, человек строит и созидает с самого начала создания общества.

Строители – люди самой мирной и созидательной профессии. Они возводят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения, позволяя тем самым сохранить для наших потомков то, что было создано их отцами и дедами. 
В теплые августовские дни во многих городах России проходят торжественные встречи строителей, устраиваются концерты, чествования строителей-ветеранов. Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. И, пожалуй, самая приятная из них – это сдача новых объектов. Сегодня ни один День строителя не обходится без открытия новых школ, больниц, мостов и жилых домов. В последние годы строительство на территории Российской Федерации достигло невиданных ранее темпов своего развития. 

 

В преддверии Дня строителя уважаемые работники строительной отрасли Севастополя рассказали свои истории из жизни. 

 

 

 


Суббота, 10 августа 2019 г. 1160

Источник: Портал Информер

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