С кем из политиков россияне хотели бы встретить Новый год

28 декабря 2019     20
С кем из политиков россияне хотели бы встретить Новый год

Владимир Путин оказался самым желанным гостем на новогоднем застолье россиян. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 22% жителей страны хотели бы увидеть у себя в гостях на Новый год именно его.

Популярен и Владимир Жириновский – он набрал 12%, а Дмитрий Медведев – 4%. Люди также отметили, что охотно позвали бы на праздник главу Минобороны Сергея Шойгу, руководителя МИД Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Подчеркнём, что 47% респондентов ответили, что не хотели бы приглашать к себе домой политиков. Еще 11% не смогли дать точного ответа.«Даже не знаю… ну, выгонять бы точно не стала, если бы пришли ко мне в гости. Путин – да, приятное впечатление производит, почему бы и не посидеть за столом с ним. А вообще – не знаю, я всегда рада гостям, так уж если смотреть», – рассказала жительница краевого центра Светлана Васильевна.

«И Путина, и Медведева – всех бы позвал. Почему бы нет? Может, узнал бы что новое и интересное», – сообщил Виталий.



Суббота, 28 декабря 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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