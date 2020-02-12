С криком «Оферта. Все пропало!» из политического небытия в очередной раз всплыл некий Л. Усманов

Ленур Абдулхамитович частый гость известного СМИшного иноагента «Крым. Реалии», работающего в интересах наших заокеанских партнеров, а если перейти с дипломатического на язык военный – страну вероятного противника.

Похоже, тем на жизнь и зарабатывает…

Широкую, со знаком минус, известность этот барахтающийся в оппозиционном болоте персонаж получил после того, как на митинге, проводимом местными коммунистами, заявил: «Обман пошел с самого начала. Нам выдали вот эти фальшивые паспорта, с фальшивыми печатями, с фальшивыми подписями. Это не документ, это аусвайс. Никто из нас не писал заявление о вступлении в Российскую Федерацию. Мы в лучшем случае писали заявление на получение бланка».

Недавно на всеядном видеохостинге Усманов опубликовал видеоролик продолжительностью около четырех минут, в котором безапелляционно утверждает, что поправки в Конституцию уже приняты.

Сенсация — отпечатанные, новенькие экземпляры Конституции обнаружены в одной из библиотек. Оферта понимаете ли.

Оферта — слово красивое. Немудрено, что Усманову захотелось блеснуть и куда-нибудь его эффектно вставить.

Нам тоже это слово нравится, но уловить связь оферты с Конституцией, увы, не удалось.

На самом деле оферта — это публичное предложение заключить сделку. С этим понятием мы сталкиваемся почти ежедневно. Заходя в магазин, видим товар, а на нем ценник. Это и есть оферта – публичное предложение. Хочешь, заключай сделку, оплачивай товар и забирай с собой, не хочешь, никто тебя заставить не может.

Слово «АФЕРА», которое подходит к контексту заявления ищущего славы оппозиционера, наверное, показалось ему затасканным и вульгарным для того, чтобы озаглавить представленный зрителям видеошедеврВ ролике показано, как некая женщина пришла то ли в библиотеку, то ли в книжный магазин. И, о ужас, обнаружила в этом царстве книг экземпляры Гражданского и Трудового кодексов по состоянию на 20 февраля 2020 года.

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Экземпляры брошюрок Конституции, что немудрено, книга не дефицитная, тоже мелькают в кадре, но оператор на них не фокусирует внимания. За него это делает закадровый голос, который в своем «видеошедевре» усиливает Усманов.

Поясним, любой сборник законов, или даже единичный закон, всегда печатается с указанием даты, на которую он актуален. После этой даты составитель сборника не может гарантировать, что в закон не были внесены изменения.

Иногда пишут: «Закон «ХХХ» в редакции от 01.01.1999 г.».

Без такого указания можно или начать пользоваться, или (не дай Бог) пытаться применить измененный, или, что еще хуже, утративший силу нормативный акт.

Поэтому видео, которое Усманов выдает за сенсацию, за невиданное по силе разоблачение, высосано им из пальца.

Причина таких «сенсаций» лежит на поверхности, точнее, прямо под видеороликом, в котором его автор расписывает, как можно помочь ему деньгами.

Деньги ему перечислять точно не будем, но помощь, о которой он просит, окажем.

Ленур Абдулхамитович призывает зрителей сходить в библиотеку и посмотреть на то, есть ли в них подобные, показанные в видео, книги. Конечно, полученной информацией он призывает с ним поделиться.

Делимся.

Разыскиваемые книги, без всяких разведывательных походов можно, кстати, по очень приемлемым ценам приобрести, пройдя по этой ссылке.

Очень советуем господину Усманову поспешить и приобрести экземпляр Конституции, скоро, после внесения изменений, он станет раритетным.







Среда, 12 февраля 2020 г. 12231

Источник: Портал Информер