С нового года вводится обязательная маркировка ряда товаров

С 1 января 2020 года введено ограничение, согласно которому не могут применять ЕНВД и ПСН налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю по реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых правительством РФ.

Это касается таких групп товаров как лекарственные препараты, предметов одежды, принадлежности к одежде и прочих изделий из натурального меха.

Обязательная маркировка установлена:

– для лекарственных препаратов;



– предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха.



При продаже указанных товаров с 1 января 2020 налогоплательщики должны применять общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения.

Что же касается такого вида деятельности как розничная торговля обувью, то Минфин России в своем письме от 28.11.2019 № 03-11-09/92662 уточнил, что применять ЕНВД в этом случае можно до 1 марта 2020 года.Напомним, что определиться с выбором системы налогообложения необходимо до 31 декабря текущего года.

Именно до этого срока необходимо предоставить в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1).







Вторник, 17 декабря 2019 г. 39

Источник: Портал Информер