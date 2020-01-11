С нового года в счастливую жизнь с «ИнтерСтрой»

Начните новый год с самой лучшей покупки — своей квартиры!
Выберите её в «Доброгороде» сегодня!
– Стоимость жилья от 2 млн. руб.
– Оптимальные условия покупки (ипотека от ведущих банков, беспроцентная рассрочка, материнский капитал).
– Качественные строительные материалы (в основе домов железобетонный каркас).
– Район с развитой инфраструктурой (в шаговой доступности находятся торговые центры, школы, детский сад и поликлиника).
– Инвестиционная привлекательность – стоимость жилья значительно вырастет в цене после сдачи ЖК в эксплуатацию.
– Безопасность – впервые в Севастополе внедряется целый комплекс «умных» технологий: видеонаблюдение по периметру, освещение с датчиками движения, видеодомофоны, обратная связь на смартфон.
Отдел продаж: +7 (978) 77-1111-7.В ЖК «Доброгород» применяется технология вентилируемых фасадов, которая позволяет сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом. Облицовка будет выполнена керамогранитной плиткой светлых оттенков.
В данном жилом комплексе предусмотрен принцип «двор без машин». Парковки разместятся по периметру домов, а во дворах будет расположена пешеходная зона для спокойных прогулок и современные детские площадки для самых маленьких жителей.
«Умный» город
В ЖК «Доброгород» будет реализована концепция «умный квартал». Это проект по созданию комфортной городской среды с помощью современных интеллектуальных технологий:
– «умное» видеонаблюдение по периметру комплекса;
– контроль доступа в дома;
– Wi-Fi во дворе;
– зарядные столбики для гаджетов;
– «умное» освещение с датчиками движения.
ЖК «Доброгород» – это особая среда с цельной имиджевой составляющей. Идеальное место для жизни с семьей и встреч с друзьями. Сюда захочется возвращаться снова и снова!
Суббота, 11 января 2020 г. 67
Источник: Портал Информер