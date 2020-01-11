С нового года в счастливую жизнь с «ИнтерСтрой»

11 января 2020     16
С нового года в счастливую жизнь с «ИнтерСтрой»

Начните новый год с самой лучшей покупки — своей квартиры!

Выберите её в «Доброгороде» сегодня! 

– Стоимость жилья от 2 млн. руб.

– Оптимальные условия покупки (ипотека от ведущих банков, беспроцентная рассрочка, материнский капитал).

– Качественные строительные материалы (в основе домов железобетонный каркас).

– Район с развитой инфраструктурой (в шаговой доступности находятся торговые центры, школы, детский сад и поликлиника).

– Инвестиционная привлекательность – стоимость жилья значительно вырастет в цене после сдачи ЖК в эксплуатацию.

– Безопасность – впервые в Севастополе внедряется целый комплекс «умных» технологий: видеонаблюдение по периметру, освещение с датчиками движения, видеодомофоны, обратная связь на смартфон.

Отдел продаж: +7 (978) 77-1111-7.

В ЖК «Доброгород» применяется технология вентилируемых фасадов, которая позволяет сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом. Облицовка будет выполнена керамогранитной плиткой светлых оттенков.

В данном жилом комплексе предусмотрен принцип «двор без машин». Парковки разместятся по периметру домов, а во дворах будет расположена пешеходная зона для спокойных прогулок и современные детские площадки для самых маленьких жителей.

«Умный» город

В ЖК «Доброгород» будет реализована концепция «умный квартал». Это проект по созданию комфортной городской среды с помощью современных интеллектуальных технологий:

– «умное» видеонаблюдение по периметру комплекса; 
– контроль доступа в дома; 
– Wi-Fi во дворе; 
– зарядные столбики для гаджетов; 
– «умное» освещение с датчиками движения.

ЖК «Доброгород» – это особая среда с цельной имиджевой составляющей. Идеальное место для жизни с семьей и встреч с друзьями. Сюда захочется возвращаться снова и снова!

 



Суббота, 11 января 2020 г. 67

Источник: Портал Информер

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