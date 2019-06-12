С праздником, россияне!

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент РФ Владимир Путин по традиции вручил Государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.

“Сердечно поздравляю вас, всех граждан нашей страны, с праздником – с Днём России.–>

Мы с самыми тёплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит оно для каждого из нас, для всего многонационального народа России.

Дорожим её тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями. Уникальным природным богатством, красотой её огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. Всё это объединяет наше понимание своей Родины.

Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за её настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в её развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознаёт важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него всё возможное”, – поздравил россиян глава государства.

Государственная премия в области науки и технологий 2018 года присуждена Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту, Ефиму Хазанову за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн; Владимиру Порханову, Владимиру Паршину, Владимиру Харченко – за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи; Виталию Наумкину – за выдающийся вклад в востоковедение (арабистика и исламоведение).

Государственная премия в области литературы и искусства 2018 года присуждена Павлу Басинскому за вклад в развитие отечественной литературы; Николаю Луганскому – за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры; Елене Шатковской – за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 года присуждена Родиону Щедрину.

Источник: Портал Информер