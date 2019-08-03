С психикой севастопольцев все в порядке

3 августа 2019     15
С психикой севастопольцев все в порядке

На основе данных Минздрава за 2018 год составлен рейтинг российских регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.

Больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. пациентов. На втором месте — Москва (2,8 тыс.).

Далее идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств — в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).

Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.


Суббота, 3 августа 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

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