С психикой севастопольцев все в порядке

На основе данных Минздрава за 2018 год составлен рейтинг российских регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.

Больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. пациентов. На втором месте — Москва (2,8 тыс.).

Далее идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств — в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).

Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.





Суббота, 3 августа 2019 г. 3

Источник: Портал Информер