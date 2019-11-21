С севастопольцами собираются обсудить ремонт дорог

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пригласил жителей Севастополя на общественные обсуждения перечня объектов капитального ремонта автомобильных дорог на 2020 год. Речь идет о реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Сроки проведения общественного обсуждения: с 21 по 28 ноября 2019 года включительно», – указано в сообщении департамента.

Предложения принимаются на электронную почту deptrans@sev.gov.ru или на бумажном носителе по адресу: улица Пушкина, 2, Севастополь, 299011. Документы должны содержать необходимый набор сведений: фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, суть предложения или замечания, дату.

Список дорог, которые предлагаются к ремонту, размещен на официальном портале органов исполнительной власти.

Капитальный ремонт планируется провести на 12 объектах – 9 в городской черте и 3 в пригороде – общей протяженностью 10,7 км. Для текущего ремонта представлены 97 объектов, из них 79 расположены в городской черте, протяженностью 61 км.







Четверг, 21 ноября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер