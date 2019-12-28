С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

28 декабря 2019     11
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. Накануне браслет сняли с младшей сестры Марии. Об этом сообщил ТАСС.

С 28 декабря сестрам также отменят ограничение свободы.

По словам адвоката Мари Давтян, девушки смогут покидать квартиру и после 21:00, так как связанный с этим запрет никто не продлил. Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время.

Адвокат Алексей Паршин рассказал, что сестрам по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами.

 

Девушкам также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.

26 декабря источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах дела против сестер и отказалась утверждать обвинительное заключение.

Адвокаты сообщили, что им не поступало соответствующее официальное уведомление.Напомним, что 3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею.

 

От полученных травм мужчина скончался. Как уточнили в СК РФ, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. 



Суббота, 28 декабря 2019 г. 226

Источник: Портал Информер

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