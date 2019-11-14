С тремя операторами севастопольских пляжей расторгнуты контракты

14 ноября 2019     20
С тремя операторами севастопольских пляжей расторгнуты контракты

В департаменте городского хозяйства подвели итоги работы операторов пляжей. Об этом 14 ноября сообщил глава ведомства Евгений Горлов.

«Пляжный сезон в Севастополе завершен. В этом сезоне работало 36 пляжей. По результатам проверки, с операторами трех пляжей расторгнуты договорные отношения – это пляж Парк Победы, Любимовка-2 и Хрустальный.

Комиссия при департаменте городского хозяйства приняла решение, что данные операторы ненадлежащим образом выполняли свои обязательства.

Со стороны отдыхающих по этим пляжам также было очень много нареканий. Мы будем определять новых операторов, и требовать от них совсем другого качества работы», – сказал Евгений Горлов.

Он также отметил, что в зимний период операторы продолжат содержать пляжные территории, ухаживать за ними. В случае каких-то нарушений приводить их в соответствие с требованиями.



Четверг, 14 ноября 2019 г. 166

Источник: Портал Информер

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