С 1 июля крымчане будут больше платить за свет

28 июня 2019     25
С 1 июля крымчане будут больше платить за свет

С 1 июля крымчане будут больше платить за свет Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым.

В частности, при потреблении до 150 киловатт придется платить 3,04 руб, а от 150 до 800 – 3,81 руб. Для жителей сельской местности до 150 киловатт – 2,86 рублей, от 150 до 800 – 3,53 рублей. Если в доме имеется электроплита, то тариф по потреблени до 250 киловатт составит 2,41 рубля, а от 250 до 800 – 3,04 рублей.

При потреблении свыше 800 киловатт во всех случаях тариф не изменился – 5,03 руб.

Источник: Портал Информер

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