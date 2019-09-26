С 1 октября россиянам запретят курить на балконах

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом ТАСС сообщили 26 сентября в пресс-службе МЧС России, которое инициировало внесение изменений.

“Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц”, – сказал собеседник агентства.

Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров.

Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 443

Источник: Портал Информер