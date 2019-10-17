С 1 января будет запрещено парковать коммерческие автомобили во дворах

17 октября 2019     16
С 1 января будет запрещено парковать коммерческие автомобили во дворах

С 1 января 2020 года вступают в силу обновленные требования к парковкам для стоянки автомобилей юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют коммерческие перевозки в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от 17 мая 2018 года.

Согласно этому приказу, в Севастополе с 1 января запретят парковать коммерческие автомобили, включая такси, во дворах.

Речь идёт об «транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд)».

То есть, согласно приказу Минтранса, ставить во дворе под окном нельзя будет оформленную на себя или фирму машину такси, и зарегистрированные на юрлиц автомобили, предназначенные для перевозки грузов (фургоны, «ГАЗели» и т.д.).

Владельцам личного транспорта переживать не надо — на микроавтобусы в личном пользовании ограничение распространяться не будет.

«Создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается», — говорится в приказе.



Четверг, 17 октября 2019 г. 333

Источник: Портал Информер

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