С 1 января в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 января 2020 года начнется масштабная реформа подготовки водителей, которая коснется миллионов россиян.

Как пишет «Коммерсант», соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения.

Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации постановления.

Так, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16). ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей.

В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

С 1 октября 2020 года вступят в силу более глобальные изменения.

Речь идет прежде всего о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть «площадкой» и «городом».

В рамках нового теста экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т. д.) — сделать это постановление правительства позволяет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки.

Новые правила не отменяют требования к образовательным организациям иметь учебную площадку, на это неоднократно обращали внимание в ГИБДД.

Убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы. Сегодня, напомним, ученики могут заранее обкатать учебный маршрут, а с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

Для получающих мотокатегории правила не изменятся: они, как и раньше, будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке.

Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет десять месяцев.

Речь идет в том числе и о вводимом впервые механизме (с 1 октября 2020 года), который наверняка ждут многие граждане: результаты экзамена можно будет аннулировать по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора.

Однако и ГИБДД может отменить положительный итог экзамена — в случае предоставления поддельных документов (например, медсправок).

Уточняются сроки проведения повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней (но не позже 30 дней) после неудачной попытки, проверка навыков вождения — также не ранее семи дней (но не позже 60 дней). Если кандидат не прошел тест и с третьей попытки, следующей придется ждать не меньше месяца (но и не более трех месяцев).







Вторник, 24 декабря 2019 г. 472

Источник: Портал Информер