С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку

11 октября 2019     17
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку

С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Соответствующий законопроект, разработанный Минтрудом РФ в рамках федеральной программы «Цифровая экономика РФ», был принят Госдумой РФ в первом чтении. Новый цифровой формат призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям – к новым возможностям кадрового учета.Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необходимо. Исключением станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажного носителя.Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию.

Граждане, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.Доступ к электронной трудовой книжке будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и через портал госуслуг, а также в соответствующем приложении для смартфонов.

К преимуществам электронной трудовой книжки отнесены:

• удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
• минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
• дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
• снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;
• дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;
• использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
• новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;
• высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Перечень сведений, отображенный в электронной трудовой книжке будет практически аналогичен бумажному варианту, а именно:
• место работы;
• периоды работы;
• должности (специальность, профессия);
• квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);
• даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
• основания прекращения трудового договора.
Важно! Для работодателей с 1 января 2020 года будет введена обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников. На основе сведений будут формироваться электронные трудовые книжки. Отчетность будет передаваться в территориальные органы ПФР в бумажном или электронном виде.Кроме того, начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема на работу или увольнения, сведения о трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Работодатели также должны будут письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую книжку.



Пятница, 11 октября 2019 г. 1229

Источник: Портал Информер

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