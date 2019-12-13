С 2020 года в Севастополе стартует программа «Земский учитель»

О начале программы сообщила директор департамента образования и науки Елена Богомолова на совещании в правительстве города.

«В 2020 году учителя, переехавшие на работу в Севастополь, смогут получить социальную выплату в размере 1 миллион рублей. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации вступит в силу с 1 января следующего года. На реализацию данной программы в Севастополе выделено 8 миллионов рублей», – отметила Елена Богомолова.

Согласно федеральным требованиям, подать заявки на участие в программе могут только учителя, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие квалификационным требованиям.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 436

Источник: Портал Информер