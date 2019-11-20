С 2024 года чиновники больше не будут принимать россиян

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ.

Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития.

«Законопроект, разработанный минэкономразвития, закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством», – сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.

«Так, согласно документу, очный прием граждан в госорганах прекратится к 2024 году – эту функцию полностью возьмут на себя МФЦ. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее», – сообшают российские СМИ.

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме.

Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1% в 2018 году. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.

Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем.







Среда, 20 ноября 2019 г. 133

Источник: Портал Информер