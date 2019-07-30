С 31 июля в России сделки по общей долевой собственности можно будет заключать без участия нотариуса

30 июля 2019     18
С 31 июля в России сделки по общей долевой собственности можно будет заключать без участия нотариуса

С 31 июля сделки по общей долевой собственности можно будет заключать без участия нотариуса. Ранее, если правами на недвижимость обладало несколько человек, то такие сделки подлежали нотариальному удостоверению. Об этом пишет агентство ТАСС.

Дополнения к закону “О государственной регистрации недвижимости” предусматривают, что договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

“Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом”, – отметила эксперт Надежда Лещенко.

Предполагается, что нынешнее нововведение снизит финансовую нагрузку на граждан и сделает процесс оборота недвижимости в общей долевой собственности более простым и доступным.

Пока нотариальное удостоверение требуется для того, чтобы обеспечить участникам сделки доказательную базу для защиты прав в суде. Если один из долевых собственников откажется участвовать в сделке, то остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.

Для удостоверения договора необходимо оплатить нотариальные услуги и 0,5% стоимости недвижимого имущества.


Вторник, 30 июля 2019 г. 46

Источник: Портал Информер

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