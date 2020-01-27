С 9 февраля изменится процедура пересечения Крыма и Украины для детей





Согласно постановлению Кабмина Украины, с 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в правила въезда и выезда с Крыма граждан Украины в возрасте до 16 лет, то есть детей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.Так, с 9 февраля въезд в Крым детей в возрасте до 16 лет возможен при условии их сопровождения кем-то из родителей или уполномоченных ими лиц, если въезд детей на подконтрольную Киеву территорию произошел при их сопровождении. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.“Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования”, — заявили в пресс-службе.

Въезд в Крым граждан Украины, ранее выехавших с полуострова для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, выезд из Крыма лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.

“Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд из Крыма и въезд туда граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу”, – добавили в Госпогранслужбе.

Абсурд введения данной нормы заключается в том, что такое нотариально заверенное согласие, выданное в Крыму, документом на Украине не считается. Таким образом, нотариальное разрешение на вывоз ребенка должен выдать отец (мать), находясь только на территории Украины.

Понятное дело, не каждый житель Крыма в состоянии поехать на Украину для того, чтобы получить этот документ, скажем, в Херсонской области. Все это приведет к тому, что с 9 февраля маленькие крымчане, которые выехали на Украину лишь с одним родителем, просто не смогут вернуться в Крым.

В этой ситуации правового абсурда и беззакония оказались все крымчане, имеющие детей и родственников на Украине.

Подобная практика является общепринятой при выезде за границу. Но здесь возникает достаточно интересная дилемма. Если Украина считает Крым своей территорией, то почему она вводит такие ограничения для своих граждан?

А если, по мнению властей Украины, Крым — это территория России, то почему украинские власти продолжают упорно твердить о «временно оккупированных территориях»?

Впрочем, подобное шизофреническое отношение официального Киева к Крыму и крымчанам уже давно стало нормой для украинских властей.







Понедельник, 27 января 2020 г. 1096

Источник: Портал Информер