Тайное оружие «Единой России»

10 января 2020     7
Тайное оружие «Единой России»

Телеграм-канал «Иполитика» провел исследование SMM-кампаний депутатов Государственной Думы VII созыва на основе анализа их аккаунтов в социальной сети Instagram.

Сеть Instagram была выбрана как активно развивающийся сервис, который «наиболее близок по своей аудитории к электорату, принимающему участие в выборах».

Анализ включил в себя пять элементов контента: фотографии, видеозаписи, текстовое содержание, обратная связь и частота публикаций. Каждую составляющую ресурс «Политика» оценивал по пятибалльной шкале. Также был определен политико-психологический тип страниц и типы позиционирования.

 

 

Только у 170 депутатов (38%) Государственной Думы Instagram-аккаунты оказались активны. В этом числе 125 – представители партии «Единая Россия» (37% от общего числа депутатов партии), 14 – КПРФ (33% от общего числа депутатов партии), 6 – «Справедливая Россия» (26% от общего числа депутатов партии), 24 – ЛДПР (60% от общего числа депутатов партии). 

По результатам анализа, главной движущей силой среди депутатов в Instagram стала партия Владимира Жириновского. У них наиболее высокий процент присутствия в соцсети и постоянной активности. На втором месте «Единая Россия». У них процентное соотношение депутатов-блогеров меньше. Но по общему количеству подписчиков и персонал единороссы впереди всех. 

Это логично, учитывая, что они составляют большинство. Плюс ко всему, среди членов ЕР много популярных спортсменов и деятелей культуры, чье количество подписчиков мало связано с членством в Госдуме.

Абсолютный аутсайдер – это «Справедливая Россия».

 

«Это может говорить как о непонимании эффективности интернет-инструментов в борьбе за политические цели, так и о нежелании расходовать ресурсы на подобное продвижение в связи с отсутствием у этой партии таких политических целей», — утверждают авторы исследования.

 

КПРФ и «Гражданская платформа» также отстают.

«Партия со вторым по величине электоратом на территории современной России явно проигрывает всем конкурентам в интернет-среде, набирая только 6 815 подписчиков в среднем у каждого депутатского аккаунта. В перспективе этот показатель может определить возможности партии во время избирательных кампаний», – пишут авторы исследования.

ЕР и ЛДПР оказались и лидерами по качеству контента. ЛДПР даже более «человечна» – у ее членов аккаунтах гораздо больше простых историй. Единороссы же, очевидно, жестко контролируют сверху. В их аккаунтах гораздо меньше свободы.

Согласно итоговой таблице, у ЛДПР самыми эффективными признаны Ярослав Нилов, Владимир Жириновский и Виталий Пашин

«Единая Россия» развивается в Инстаграм с помощью Натальи Поклонской, Евгения Серпера и Олега Быкова.

 

Наиболее популярные блогеры среди коммунистов – Алексей Корниенко, Сергей Шаргунов и Казбек Тайсаев.



Пятница, 10 января 2020 г. 258

Источник: Портал Информер

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