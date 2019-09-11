Тайны теракта 11 сентября

О причинах и исполнителях самого страшного теракта в истории человечества, именуемого как «9/11», спорят до сих пор. Спустя 18 лет тайн у чудовищной трагедии только прибавилось.

К годовщине теракта стала распространяться новость о том, что пострадавшие массово заболели раком. Недугу подверглись более 4 тыс. американцев — некоторые эксперты считают, что это не совпадение, хотя стопроцентных доказательств связи между заболеванием и пикированием самолетов в башни-близнецы нет.

Наблюдения за жертвами событий 11 сентября проводились учеными в течение 15 лет. Сюда же относятся волонтеры и спасатели, помогавшие выжившим.

Общее количество пострадавших в результате теракта насчитывает около 10 тыс. человек, летом этого года власти США расширили этот список до 21 тыс. человек.

Среди них специалисты нашли у 4 тыс. человек различные онкологические заболевания. В основном это рак простаты, молочных желез и кожи. По результатам исследования, число заболеваний резко возросло до 30%, а это, считают сторонники теории заговора, может быть неким знаком.

Многие из них уверены, что за гибелью почти 3 тыс. человек из-за взрывов в «башнях-близнецах» стоят американские спецслужбы, которые хотели таким способом вовлечь США в войну против исламского мира.

Это, собственно, и случилось после чудовищной трагедии и продолжается до сих пор. Наверное, поэтому события 11 сентября были самым нашумевшим терактом на территории Соединенных Штатов в 21 веке.

Зато умелыми руками американцев, поддерживающих своих террористов на Ближнем Востоке, они теперь грохочут в Европе.

Основная версия от сторонников теории заговора такова: башни-близнецы так быстро рухнули из-за контролируемого сноса химической смесью под названием нанотермит или супертермит.

Хотя многие вообще не верят в существование этого вещества (научно не доказано) и говорят, что здание невозможно снести ни термитом, ни динамитом. Только если ядерным зарядом. А где «ядерка», там и онкологические заболевания. Вот тут-то и увидели связь.

Впрочем, официальная версия далека от домыслов, но и она имеет множество изъянов. Эксперты так и не могут понять, почему башни разрушились буквально за секунды.

Власти утверждали, что к этому привел взрыв двигателей самолетов, чье топливо из-за быстрого сгорания ослабило балки, и они буквально «сложились домиком».

«Заговорщики» и некоторые очевидцы не верят в эту версию и утверждают, что слышали взрывы еще до появления самолетов. Впрочем, о существовании «боингов» тоже есть разногласия — многие считают, что их «прифотошопили» на снимках и видео для правдоподобности.

Да и на многих фото следы развалов не совпадают с теми, которые должны были остаться после столкновения самолета со зданием.

Плюс к этому, недавно в Сети всплыли более 2 тыс. неопубликованных фотографий с места трагедии. На некоторых снимках запечатлены очень довольные ликвидаторы последствий, а это немного настораживает. Как и массово заболевшие раком люди-жертвы теракта.

Понятно только одно: правды мы не узнаем никогда.

Источник: Портал Информер