Танцовщица решила стать президентом

Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября.

Соответствующее заявление Нермин опубликовала в Instagram, впечатлив около 300 тысяч своих подписчиков.

8 августа Сфар уже побывала в ЦИК, где сдала более 35 тыс. подписей избирателей и заявила, что выдвигает себя на пост президента в качестве независимого кандидата.

Предвыборная платформа Нермин Сфар включает в себя такие пункты как снижение цен на хлеб, отказ от обязательного ношения женщинами хиджаба в пользу сефсери (традиционное тунисское платье) и введение денежных штрафов в отношении мужчин, которые пообещали жениться и не выполнили свое обещание.





Пятница, 9 августа 2019 г. 508

Источник: Портал Информер