Танцовщица решила стать президентом

9 августа 2019     17
Танцовщица решила стать президентом

Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября.

Соответствующее заявление Нермин опубликовала в Instagram, впечатлив около 300 тысяч своих подписчиков.

8 августа Сфар уже побывала в ЦИК, где сдала более 35 тыс. подписей избирателей и заявила, что выдвигает себя на пост президента в качестве независимого кандидата.

Предвыборная платформа Нермин Сфар включает в себя такие пункты как снижение цен на хлеб, отказ от обязательного ношения женщинами хиджаба в пользу сефсери (традиционное тунисское платье) и введение денежных штрафов в отношении мужчин, которые пообещали жениться и не выполнили свое обещание.


Пятница, 9 августа 2019 г. 508

Источник: Портал Информер

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Танцовщица решила стать президентом
Танцовщица решила стать президентом

Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября. Соответствующее …



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