Тарасов не останавливается, а севастопольцы жалуются

Мероприятия по устройству детских и спортивных площадок завершены на 90%, а программа конкурса «Самый дружный двор-2019» выполнена наполовину. Об этом в ходе контроля выполненных работ по благоустройству дворовых территорий текущего года и содержания объектов предыдущих лет рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Реализация программы «Мой дом», которая включает в себя несколько направлений, в том числе благоустройство дворовых территорий в рамках конкурса «Самый дружный двор» и базовой программы по обустройству детскими и спортивными площадками идет полным ходом.–>

На сегодняшний день установлено 140 площадок, из них: 71 детская и 69 спортивных – это 90% выполнения установленного плана на текущий год. Важно, что мы не останавливаемся на этом.

У нас возникла экономия средств, как по результатам торгов, так и по результатам выполнения работ, поэтому мы предусмотрели установку дополнительных площадок в этом году, во второй и третьей очереди, в результате планируем установить всего 170 объектов. Благоустройство дворовых территорий в рамках конкурса «Самый дружный двор» на сегодняшний день выполнено уже на 50 %», – сказал Михаил Тарасов.

Глава ведомства посетил двор дома № 38 по ул. Ивана Голубца, который победил в конкурсе «Самый дружный двор-2019». Во дворе дома установили новую детскую площадку с ограждением и специальным покрытием, заменили асфальт, установили скамейки и урны, провели обрезку зелёных насаждений. Работы завершены в полном объеме и приняты комиссией, включая жителей. По словам севастопольцев, работами они довольны, подрядчик выполнил работы качественно и в установленный срок.

В 2018 и 2017 годах в этом дворе по программе благоустройства установили детскую и гимнастическую площадки. Михаил Тарасов осмотрел их эксплуатацию и отметил качество установленных объектов.

По словам чиновника, двор на ул. Ивана Голубца, 38 является показателем комплексного благоустройства дворовых территорий.

Также глава ведомства проверил содержание дворовой территории дома № 22 по ул. Ивана Голубца. В 2017 году одним из первых данный двор благоустроили в рамках конкурса «Самый дружный двор». Во дворе отремонтировали тротуары и внутридворовую дорогу, установи скамейки и ограждение клумб.

По просьбе жильцов во дворе оборудована площадка для воркаута и обновлены детские игровые конструкции. В ходе общения с жителями, они отметили качество проведенной работы, спустя два года нареканий по эксплуатации у них нет. Помимо этого, в доме 22 по ул. Ивана Голубца Михаил Тарасов осмотрел завершенный в феврале текущего года ремонт подъездов, работами жильцы также остались довольны.

«Плановая работа по обустройству дворов детскими и спортивными площадками будет продолжена и в следующем году. Уже с июля стартует конкурс «Самый дружный двор-2020. Помимо обустройства новых объектов Управлением административно-технического контроля ведется ежедневная работа по контролю эксплуатации установленных ранее объектов. В случае выявления нарушений, ответственному лицу за содержание площадок, в зависимости от территориальной принадлежности, незамедлительно выдаются предписания об устранении выявленных нарушений», – добавил Михаил Тарасов.

Однако, стоит отметить, что под детскими качелями в одном из дворов на ул. Кесаева укладывают тротуарную плитку вместо безопасного покрытия. Работы выполняются в рамках проекта «Самый дружный двор», одним из условий которого является согласование с жителями всех работ, но жильцы дома проект в глаза не видели.

По словам председателя ТСН «Медик» Петра Степанова, с проектировщиками оговаривалось, что на выделенную сумму во дворе установят детские качели и скамейки, а также заменят ограждения газонов у четырех подъездов и вокруг розария внутри двора.

«Мы предлагали сделать мягкое резиновое покрытие площадки, но нас заверили, что это дорого, и в Севастополе такое нигде не применяется. По итогу мы решили, что на нашей площадке будет отсев. Нам обещали, что представят утвержденный план, но этого не произошло. Исполнители работ говорят, что тротуарная плитка прописана в проекте, хотя и согласны, что это нарушение норм», – рассказал председатель ТСН.

Помимо этого, Петр Степанов считает, что стоимость фактических работ намного ниже заявленных в сертификате полумиллиона рублей.

«Мы просили ограждений в 2,5 раза больше. Теперь нам ставят всего 28 погонных метров ограждений только вокруг розария», – уточнил он.

Председатель ТСН пытается, но пока безрезультатно, остановить работы, заказчиком которых является «УК Гагаринского района-2».