ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» (ВИДЕО)

18 февраля 2020     14
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» (ВИДЕО)

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин. Интервьюером президента стал журналист Андрей Ванденко. Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube.

Владимир Путин, в частности, ответил на вопросы, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие.

ТАСС также спрашивало президента, есть ли у него двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие.

Полностью интервью с Путиным будет опубликовано 20 февраля.



Вторник, 18 февраля 2020 г. 271

Источник: Портал Информер

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