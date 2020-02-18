ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» (ВИДЕО)

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин. Интервьюером президента стал журналист Андрей Ванденко. Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube.

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Владимир Путин, в частности, ответил на вопросы, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие.

ТАСС также спрашивало президента, есть ли у него двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие.

Полностью интервью с Путиным будет опубликовано 20 февраля.







Вторник, 18 февраля 2020 г. 271

Источник: Портал Информер