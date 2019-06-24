Татьяна Лобач добилась бесплатного проезда на катере к пляжам Балаклавы

24 июня 2019     10
Татьяна Лобач добилась бесплатного проезда на катере к пляжам Балаклавы

В ходе приема граждан по личным вопросам заместителем секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом Законодательного собрания Севастополя Татьяной Лобач был поднят вопрос о бесплатном проезде балаклавцев, относящихся к социальным категориям граждан, на катере к пляжам Балаклавы. С устным обращением выступил житель Балаклавы Юрий Филяев.

«В ходе одного из приемов граждан по личным вопросам ко мне обратился Юрий Васильевич Филяев с вопросом о бесплатном проезде на катерах к пляжам Балаклавы. На эту тему прошли переговоры с перевозчиком Печкиным Андреем Владимировичем, который организовал на своем катере бесплатный проезд для участников войны, детей войны и многодетных семей. Также бесплатный проезд предусмотрен для одного сопровождающего», – прокомментировала Лобач.
По ее словам, льгота действует при предъявлении соответствующего удостоверения.

«Это социально-ответственный бизнес, который идет навстречу муниципалитетам, готов на взаимовыгодное сотрудничество. Отдельную благодарность выражаю Андрею Владимировичу за поддержку жителей нашей Балаклавы», – добавила Лобач.

Источник: Портал Информер

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