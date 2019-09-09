Татьяна Лобач: «Надо идти и работать, и я вас, севастопольцы, не подведу!»

Победитель выборов в Заксобрание Севастополя по одномандатному округу №1 Татьяна Лобач поблагодарила избирателей за оказанное доверие и пообещала, что будет делать все возможное для развития вверенной ей территории – Балаклавского района.

«Я хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности всем, кто поддержал, пришел на избирательные участки и отдал свой голос за меня. Также я хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в выборах. Есть итоги голосования, есть моменты и план намеченных действий. Есть программа, которая принята, есть наказы, есть социальные договора. Надо идти и работать, и я вас не подведу», — сказала Лобач.

По словам Татьяны Лобач, на посту депутата она будет продолжать работу над развитием Балаклавского района.

«Не дам забыть чиновникам про Балаклавский район. Будем его развивать, будем все вместе отстаивать интересы Балаклавского района и вместе работать. Спасибо всем. Главное, чтобы Балаклавский район не был забыт, чтобы он развивался. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы выполнить все предвыборные обещания и все те наказы, которые мне давали избиратели», — цитирует её Форпост-Севастополь.

По предварительным данным, Татьяна Лобач одержала победу, набрав 3725 голосов избирателей. Депутат опередила своих соперников – Вячеслава Аксенова и Сергея Курочкина. Всего на округе проголосовали 10 980 человек.

«ИНФОРМЕР» поздравляет Татьяну Лобач с победой!





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 1964

Источник: Портал Информер