Татьяна Лобач обсудила с сельчанами ход строительства спортивной площадки

22 августа 2019     7
Татьяна Лобач обсудила с сельчанами ход строительства спортивной площадки

Заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания города Севастополя Татьяна Лобач обсудила с жителями села Широкое ход строительства спортивной площадки.

Обращение людей, озвученное депутату Законодательного Собрания во время одной из встреч, было рассмотрено на совещании в Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия», в настоящее время начато строительство объекта.

Оно стало возможным в результате взаимодействия СРО партии «Единая Россия», правительства города Севастополя и компании «Ростех».

В мероприятии также приняли участие глава Орлиновского муниципального образования Александр Богуш и заведующая детского сада №43, на территории которого будет находиться спортивное поле, Светлана Кириченко.

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговорных процессов. Неоднократно были встречи с жителями села Широкое, которые обращались с просьбой построить спортивную площадку для детей. Можно увидеть, в каком состоянии находится сейчас поле – это просто поле, поросшее травой.

Детям в селе Широкое негде играть в футбол, негде заниматься спортом. После обращений жителей села было проведено совещание в Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия», благодаря усилиям нашей единой команды, правительства города Севастополя и компании «Ростех» мы начинаем работу по строительству спортивной площадки. И это не какие-то заоблачные перспективы на 2025 год: мы уже этой осенью планируем открытие площадки», – сказала Лобач.

Парламентарий добавила, что «все вопросы могут решаться быстро и оперативно, когда все работают в команде».

«Мы понимаем, что самое главное, конечный результат – это детская спортивная площадка и дети, которые занимаются футболом, баскетболом. Пути решения – это наши административные вопросы, которые уже продуманы. Я уверена, что работа будет завершена в ближайшие месяцы, мы сможем поприсутствовать на первом футбольном турнире», – сказала заместитель секретаря регионального отделения ЕР.

Она заверила, что ход работ будет регулярно контролироваться.

«Мы сюда приедем через неделю, будем контролировать ход работ, чтобы это не был объект, который начат, но не закончен. Наша задача – сделать это как можно быстрее. Подрядчик определен, мы с представителями уже общались», – добавила парламентарий.

По словам Лобач, организовать досуг детей и молодежи – одна из главных просьб во время встреч с севастопольцами и приемов граждан.

«Клуб в селе Широком закрыт, хотя он раньше функционировал, детям негде заниматься спортом. Подрастающее поколение – это приоритет. У нас должны расти здоровые дети и быть благоустроены спортивные площадки», – подчеркнула Лобач.


Четверг, 22 августа 2019 г. 666

Источник: Портал Информер

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