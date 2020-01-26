«Татьянин день» и 20 января стали днями массовых свадеб в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба минюста республики со ссылкой на заместителя министра – начальника департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталию Пельо.

«В день почитания Святой Татьяны, в день российского студенчества в отделах ЗАГС департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрируют большое количество свадеб. В частности, подано более 80 заявлений на регистрацию брака, в то время как в прошлом году, например, в этот день было 40 пар новобрачных», – отметили в пресс-службе.Более того, под венец вчера пошли пять невест с именем Татьяна. По мнению Пельо, выбор такой даты крымскими парами, вероятно, связан с народными приметами, согласно которым считается, что свадьба 25 января сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

«Считается, что брак под покровительством Святой Татьяны будет крепким и вечным, поэтому многие пары хотят связать свою судьбу именно 25 января. Кроме того, день выпадает на субботу, когда, само собой разумеется, что будет больше свадеб, чем в будние дни, например», – рассказала замминистраЕще более популярной среди крымских молодоженов оказалась дата 20 января. Свадьбу «в день четырех двоек» сыграли 128 пар. По словам Пельо, это очень высокий показатель для зимнего четверга.







Воскресенье, 26 января 2020 г. 32

Источник: Портал Информер